Milan, Begovic: «Momento difficile, ma restiamo concentrati»

Il portiere del Milan Begovic si prepara all’esordio da titolare contro il Genoa: «Momento difficile, non sarà semplice»

Asmir Begovic è intervenuto ai microfoni di Milan TV in vista della sfida contro il Genoa: «È un momento difficile per la Lega, per i club e per i giocatori, ma per noi è importante solo il lavoro ed essere concentrati sulla partita contro il Genoa».

«Non sarà facile, è una grande squadra con grandi giocatori e grande disciplina. Per noi è importante lavorare bene e avere il giusto spirito», ha concluso il portiere del Milan, che partirà dal primo minuto a causa dell’infortunio patito da Gianluigi Donnarumma.