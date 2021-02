Milan, Belgrado non è La Spezia: Romagnoli fa l’assist, Pioli lo raccoglie

Milan, Belgrado non è La Spezia: Stefano Pioli raccoglie il monito lanciato da Alessio Romagnolo dopo la sconfitta in campionato

Milan, per la sfida in programma giovedì sera a Belgrado Stefano Pioli attuerà un ampio turnover per dare modo ai giocatori più utilizzati di rifiatare in vista del derby di domenica. Tonali e Mandzukic chiamati in sostituzione di Bennacer e Ibrahimovic mentre sulla trequarti Krunic dovrebbe prendere il posto del fuori forma Calhanoglu.

NON COMMETTERE LO STESSO ERRORE – Una strategia corretta, visti i tanti impegni ravvicinati, ma che non deve spingere i rossoneri a sottovalutare l’avversario. Un monito lanciato prima da Alessio Romagnoli dopo la sconfitta di La Spezia e raccolto, oggi, da Stefano Pioli in conferenza stampa: «Credo che la cosa più preoccupante sarebbe stata aver giocato da Milan e perso la partita. Siccome non abbiamo giocato da Milan la cosa più importante è cambiare pagina e guardare avanti».

MALEDETTO FEBBRAIO – Lo Stella Rossa sarà solo l’antipasto di una seconda metà di febbraio che vede il Milan impegnato due volte con la formazione di Belgrado e rispettivamente contro Inter (domenica) e Roma (28 febbario). Due gare che, in gergo, si preparano da sole e che difficilmente verranno giocate “non da Milan”.