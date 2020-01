Il centrocampista del Milan Bennacer salterà la sfida contro l’Hellas Verona: fatale l’ammonizione rimediata contro il Brescia

Il Milan non avrà a disposizione Ismael Bennacer per la partita contro l’Hellas Verona, in programma a San Siro domenica prossima e valevole per la ventunesima giornata di Serie A.

Il centrocampista algerino era diffidato ed è stato ammonito in occasione della trasferta del Rigamonti contro il Brescia.