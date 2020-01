Il centrocampista del Milan Bennacer ha analizzato in zona mista la vittoria ottenuta contro il Brescia – VIDEO

Il Milan espugna Brescia e si aggiudica la terza vittoria consecutiva in campionato, firmato nuovamente dal gol-lampo di Ante Rebic. Un successo importante in chiave europea, come ammesso da Ismael Bennacer.

«La cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto», ha ammesso il centrocampista algerino nella zona mista dello stadio Rigamonti.