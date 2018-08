Intervistato da Il Mattino, l’ex premier ammicca ad Higuain, elogiandolo di complimenti. Tuttavia, la trattativa rimane in Stand-by

Ormai dalle parti di Milanello, non si parla altro che del possibile approdo di Gonzalo Higuain al Milan. I tifosi, sono quasi increduli della trattativa che porterebbe a Milano il centravanti argentino e il promettente difensore ex Atalanta Mattia Caldara, a discapito del ritorno di Leonardo Bonucci In maglia bianconera. Vedremo se l’operazione andrà in porto, intanto i tifosi rossoneri non smettono di sognare.

Tuttavia, nell’ultimo summit tra il dirigente Leonardo e l’agente del Pipita Nicolas Higuain (nonché suo fratello), risultano esserci due intoppi nello scambio di giocatori. Infatti, l’ex Napoli vorrebbe ricevere una ricca buonuscita dalla Juve e un trasferimento a titolo definitivo, non in prestito come vorrebbe il club di Eliott.

Ecco le parole al miele, espresse ad il Mattino da Berlusconi, nei confronti del bomber juventino: «Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere a disposizione, ma non sono la persona giusta per dare valutazioni sulle trattative della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tale il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi circostanza».