90 distratti minuti in panchina: Bonucci sorride pensando alla Juve? – VIDEO

Bonucci promesso sposo della Juventus, Gattuso lo spedisce in panchina contro il Tottenham per tutta la gara. L’ex capitano del Milan, poco preoccupato, regala qualche sorriso

Qualcuno lo aveva già previsto, ma non ci voleva molto: Leonardo Bonucci, alla fine, non soltanto è stato destituito della fascia di capitano del Milan, ma è pure finito in panchina. È successo nella notte italiana, a pochi minuti dall’inizio del match tra i rossoneri ed il Tottenham: l’ormai ex capitano milanista è stato costretto a guardare i compagni giocare per tutti e novanta i minuti. Una decisione, quella di mandare in panchina Bonucci, presa a pochi minuti dall’inizio della gara dal tecnico Gennaro Gattuso e figlia ovviamente delle dinamiche di mercato: il difensore, dopo aver espresso il proprio desiderio di tornare a vestire la maglia della Juventus, non poteva trovare ancora spazio tra i titolari sia per questioni di motivazioni che, evidentemente, per scelte societarie (tradotto: il Milan non può correre il rischio che Bonucci si faccia male).

Ad osservare le espressioni sul volto del figliol prodigo bianconero – di tanto in tanto nel corso del match – c’era ovviamente quasi fissa una telecamera: la partita di Bonucci, dalla panchina, è stata tranquilla (e diversamente non poteva certo essere), con addirittura qualche sorriso regalato ai compagni di squadra seduti con lui in panca. Nessuna tensione visibile per l’ex capitano milanista, che non è parso particolarmente interessato alla partita né particolarmente dispiaciuto per l’addio ai rossoneri ad appena un anno dal suo incredibile arrivo.