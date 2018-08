Il risultato, la cronaca, il tabellino e gli highlights di Tottenham-Milan, sfida valida per l’International Champions Cup

Sconfitta per il Milan nel secondo match dell’International Champions Cup. Dopo il ko ai rigori nel primo match contro il Manchester United, è arrivata un’altra sconfitta, stavolta nei tempi regolamentari, sempre con una formazione inglese: il Tottenham. Gattuso ha scelto il 4-3-3 schierando Calhanoglu in posizione di mezz’ala e lanciando in attacco il tridente Suso–Cutrone–Borini. Panchina per Leonardo Bonucci: il difensore e capitano rossonero non ha giocato nemmeno un minuto, segnale importante in vista del suo probabile passaggio alla Juventus (la trattativa si sblocca?). Nella ripresa il tecnico ha mandato in campo, fra gli altri, Halilovic. E’ bastato un gol di Nkoudou per regolare i rossoneri. Il centrocampista del Tottenham ha realizzato un gran gol partendo in campo aperto e battendo Gigio Donnarumma con un gran tiro sotto la traversa, dopo appena 2 minuti dall’inizio del secondo tempo. Bene il Milan nel primo tempo mentre nella ripresa i rossoneri hanno faticato anche a causa dei carichi di lavoro di mister Gattuso. Nel finale grande occasione sprecata da Luca Antonelli per il pareggio. «Stiamo facendo delle buone cose in questo periodo. La condizione fisica, dopo 20 giorni di lavoro, è accettabile. E penso che dobbiamo proseguire su questa strada» ha detto l’allenatore del Milan, Rino Gattuso, al termine della gara.

IL TABELLINO

MARCATORE: 2’ st Nkoudou (T)

TOTTENHAM: Vorm (1’ st Gazzaniga); Walker-Peters, Sanchez (47’ st Carter-Vickers), Eyoma, Georgiou (32’ st Aurier); Skipp, Marsh (32’ st Davies); Amos, Lucas (18’ st Eriksen), Nkoudou; Llorente (18’ st Son). A disp.: Whiteman. All.:Pochettino

MILAN: Reina (1’ st G. Donnarumma); Abate (24’ st Antonelli), Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Locatelli, Calhanoglu (32’ st Mauri); Suso (1’ st Halilovic), Cutrone (32’ st Tsadjout), Borini (24’ st Kalinic). A disp.: A. Donnarumma, Bonucci, Brescianini, Simic, Torrasi, Bellodi. All.: Gattuso

ARBITRO: Elfath (USA)

NOTE: AMMONITI: José Mauri e Kessie (M)