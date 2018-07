Juve e Milan danno il via libera allo scambio: Bonucci-Caldara sarà alla pari

Bonucci alla Juventus per Caldara al Milan: bianconeri e rossoneri impostano uno scambio alla pari tra i due difensori, valutati 40 milioni di euro. Resta solo l’incognita Chelsea

Ormai non sembrano esserci più moltissimi dubbi: la Juventus dovrebbe riabbracciare Leonardo Bonucci e fare a meno del promettente Mattia Caldara, destinato inesorabilmente a vestire la maglia del Milan. Nella notte la trattativa tra i due club avrebbe preso la giusta piega: mentre il direttore tecnico rossonero Leonardo impostava l’affare per potare Gonzalo Higuain in rossonero, allo stesso tempo la Juve dava il via libera allo scambio alla pari tra i due difensori. Superate dunque – così almeno pare – le difficoltà delle scorse ore: sia la Juventus che il Milan ipervalutavano i rispettivi giocatori, cercando dalla controparte un conguaglio economico oltre allo scambio in sé. Alla fine però sia a Caldara che a Bonucci sarebbe stata data una valutazione uguale e congrua: 40 milioni di euro. Per questo motivo pare probabile che lo scambio si faccia essenzialmente alla pari.

Restano ancora da sciogliere gli ultimi dettagli, ma poca roba: Bonucci si è detto ormai pronto a tornare a vestire, dopo un solo anno, la maglia della Juventus. I bianconeri avrebbero ricevuto l’ok di Massimiliano Allegri, che parrebbe aver appianato i propri contrasti passati con l’attuale capitano milanista e che avrebbe effettivamente accettato di poter fare a meno di Caldara, arrivato appena pochi giorni fa dall’Atalanta. Proprio sull’ex nerazzurro permarrebbe in verità l’interessamento del Chelsea di Maurizio Sarri: possibile un rilancio in extremis da 45 milioni di euro cash secondo le indicrezioni, ma ormai l’affare tra Juve e Milan parrebbe definitivamente impostato.