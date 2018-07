Calciomercato Juve: il Chelsea avrebbe trovato l’accordo con il club bianconero. Si chiude a 45 milioni di euro, niente scambio con il Milan per Bonucci

Ad annunciarlo è Rai Sport. E ormai la trattativa sembra ormai definita nei minimi dettagli: Mattia Caldara è vicinissimo al Chelsea. Il club di Abramovich ha deciso di alzare la posta, effettuando un vero e proprio blitz per l’ex centrale difensivo dell’Atalanta, che dovrebbe andare a Londra per una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Maurizio Sarri ha sciolto le riserve sul giocatore, pur avendo espresso una preferenza piuttosto netta per l’ex pupillo Daniele Rugani, per il quale la Juve ha chiesto addirittura 60 milioni di euro, mandando in tilt un’operazione che sembrava sul punto di essere definitiva.

Nel gioco di incastri Juve-Milan, con la partenza di Caldara al Chelsea, sfuma definitivamente lo scambio con i rossoneri per Leonardo Bonucci. Una decisione che ha un preciso significato: l’inteccio sull’asse Torino-Milano si svilupperà intorno alla figura di Gonzalo Higuain.