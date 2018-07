Gonzalo Higuain al Milan, ci siamo: la trattativa tra il club rossonero e la Juventus sembra essersi sbloccata

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più a tinte rossonere. L’attaccante argentino, finito sulla lista dei partenti dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, si avvicina al Milan. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, la trattativa tra i club si sarebbe sbloccata, con il Pipita che si trasferirebbe a Milano sulla base di un prestito oneroso fissato a 18 milioni di euro e diritto – non obbligo – di riscatto a 40 milioni in favore del club di via Aldo Rossi. Novità sono attese nelle prossime ore.