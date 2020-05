Milan, Berthold: «Lite con Maldini? Rangnick non è fatto così»

Thomas Berthold parla di Rangnick e della lite a distanza con Maldini: le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore Thomas Berthold ha commentato il polverone sollevato dalle dichiarazioni di Paolo Maldini nei confronti di Ralf Rangnick: «Questo non è il suo stile, non è il modo di fare di Ranngick. Lui rispetta le persone che sono sotto contratto. Capisco la posizione di Paolo Maldini, però credo anche che il primo passo per impostare la trattativa sia stato fatto dal Milan».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

Sull’ipotesi che il manager tedesco sieda sulla panchina del Milan nel corso della prossima stagione: «Penso che ci sia una grande possibilità. Inoltre la storia del Milan e l’influenza di Arrigo Sacchi potrebbero essere ulteriori motivazioni per accettare la proposta rossonera», ha concluso il campione del Mondo.