Milan, Boban: «Soffro tanto, mi sento responsabile. Dobbiamo far punti»

Le parole del Chief Football Officer rossonero Zvonimir Boban nel pre partita di Milan Spal: le dichiarazioni del dirigente croato

Boban, CFO del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’avvio della sfida contro la Spal. Ecco le sue dichiarazioni.

«Non voglio vedere punti persi, ne abbiamo pochi. Dobbiamo migliorare sotto molti aspetti. Ci vorrà uno spirito diverso, come ha chiesto il nostro allenatore. Ci aiuterà a risollevarci da una situazione pesante per il Milan. Non si è mai contenti dopo una sconfitta in una partita da cui ci aspettavamo di più. Il Milan deve fare punti, poi sarà tutto più facile. Come mi sento? Male, soffro tanto, mi sento responsabile»