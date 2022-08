Milan, Bennacer: «Importante sarà l’approccio alla partita»

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato a Milan Tv prima della gara contro il Bologna

«Dobbiamo avere un buon approccio, provando a dare tutto. Per come gioca il Bologna non sarà una partita facile. Noi cerchiamo di fare sempre meglio, lavorando su ciò che abbiamo sbagliato per migliorare partita dopo partita. Lavoriamo bene, sono contento: devo cercare di fare il meglio possibile per aiutare la squadra».