Milan Bologna, che caos! Centinaia di tifosi rossoblù rimasti a piedi: i pullman per Roma non sono partiti. La ricostruzione

Milan Bologna, che caos! Molti tifosi rossoblù rimasti a piedi: i bus per Roma non sono nemmeno partiti. Cosa è successo

Brutta sorpresa per molti tifosi del Bologna diretti a Roma per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Alcuni pullman organizzati per il trasporto dei supporter rossoblù non si sono presentati all’appuntamento, lasciando a terra diversi gruppi di sostenitori. Lo riporta l’edizione on line de “Il Resto del Carlino“.

I pullman erano previsti in diversi punti della città, ma già dalle prime ore della mattina alcuni tifosi avevano segnalato disguidi tramite le chat comuni. Un gruppo radunatosi al Villaggio Ina di Borgo Panigale poco dopo le 10 temeva già il peggio, avendo appreso di situazioni analoghe altrove, come a San Lazzaro.

In totale, sarebbero mancati all’appello sette-otto pullman, costringendo i tifosi a cercare soluzioni alternative all’ultimo minuto, come condividere auto per raggiungere la Capitale in tempo per la partita. Un contrattempo inatteso che ha complicato i piani di tanti sostenitori rossoblù.