Il Milan mette nel mirino Szoboszlai, centrocampista di proprietà del Salisburgo: può essere il sostituto di Bonaventura

Il Milan pensa a Dominik Szoboszlai per sostituire Giacomo Bonaventura, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e sarà costretto a cercare una nuova destinazione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Salisburgo sarebbe un obiettivo concreto per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.