Milan, bond posticipato al 2019: l’assist di Elliott per il rifinanziamento

In attesa delle sanzioni UEFA una parte del bond emesso da Elliott è stato posticipato a ottobre 2019 per rispettare l’indicatore di liquidità

La giornata di ieri in casa Milan è stata rappresentata dalla riunione convocata dall’amministratore delegato rossonero, Marco Fassone, dell’assemblea dei soci. In quest’occasione l’ad rossonero ha spiegato lo spostamento di una tranche di obbligazioni: «Posticipiamo un pezzo del bond di 54 milioni emesso a Vienna nel maggio 2017, ma la liquidità non c’entra nulla. Al momento è sostenuta da un aumento di capitale. Lo facciamo semplicemente perchè spostando 15 milioni al 30 giugno 2019 siamo aderenti ai parametri di liquidità della federazione».

Si tratta di un vero e proprio assist del fondo Elliott al club rossonero: i 15 milioni di euro, tranche del bond da 54,3 milioni, la cui scadenza è stata rinviata dal giugno 2018 a ottobre 2019, permetteranno così ai rossoneri di rispettare l’indicatore di liquidità che misura il rapporto tra attività e passività a breve termine. E’ uno dei tanti parametri richiesti dalla Federcalcio per consentire l’iscrizione al prossimo campionato. Intanto, la società inizia a programmare il futuro tecnico, e vuole aggiungere calciatori di personalità ed esperienza ad un gruppo molto giovane. Si spiega in tal senso l’arrivo già definito di Pepe Reina che diverrà un nuovo leader insieme a Leonardo Bonucci.

Tuttavia, il Milan attende le sanzioni in arrivo dall’Uefa a fine mese, che chiariranno quale sarà la multa da dover fronteggiare e quali restrizioni ci saranno per la rosa dei calciatori schierabili nelle Coppe europee. Solo da quel momento in poi saranno più chiari i passi per delineare il Milan che verrà. Un passaggio che potrà dare stabilità a tutto il progetto è il rifinanziamento col fondo Elliott: si spera di chiedere nei prossimi 30/40 giorni.