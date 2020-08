Milan Brahim Diaz, rossoneri in pole per il jolly d’attacco: si pensa al prestito con diritto di riscatto, il club ci prova

Il Milan è in pole per Brahim Diaz. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al giovane talento del Real Madrid che piace tanto al club rossonero in vista della prossima finestra di mercato.

Il Real Madrid è disponibile ad accettare il prestito (anche su base biennale, in modo tale da far trovare maggiore continuità al giocatore), si va dunque il via libera con questa formula. Rossoneri in pole, ma attenzione alla concorrenza.