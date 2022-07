Milan, Brahim Diaz: «Vogliamo la seconda stella»

Milan, le parole di Brahim Diaz: «Lo scudetto non ci ha sorpreso, quando abbiamo inziato a crederci. Vogliamo la seconda stella»

Intervistato da As, Brahim Diaz ha raccontato la vittoria dello scudetto della scorsa stagione con il Milan e gli obiettivi per la prossima. Di seguito le sue parole.

«L’anno scorso è stato tutto molto bello. Sapevamo di avere una squadra di grande talento e che fare la storia era possibile. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo un gruppo giovane, è vero, ed era normale che molti pensassero così. Si è creata però un’intesa unica tra giocatori, società e tifosi: tutti abbiamo iniziato a crederci e il risultato, alla fine, non ci ha sorpreso. AdessSo sogniamo la seconda stella (il ventesimo scudetto). Qui sto molto bene, sia personalmente che professionalmente. Voglio fare del mio meglio per questo club e continuare a crescere… Lavorerò ogni giorno per fare bene al Milan e per essere preso in considerazione per la Spagna. Non c’è orgoglio più grande per un calciatore che quello di indossare la maglia della propria Nazionale».