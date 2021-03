Milan, Calabria a rischio per il Napoli: la situazione

Un giocatore titolare del Milan oggi non si è allenato a Milanello. E’ a rischio per il Napoli. Ecco le probabili scelte di mister Stefano Pioli

Non c’è pace per l’infermeria rossonera. Se da una parte infatti mister Pioli ha riabbracciato in gruppo oggi Calhanoglu e Theo Hernandez, dall’altra vede fermarsi Calabria.

Come riportato da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 infatti, il terzino rossonero non si è allenato con il resto dei compagni. Il numero 2 del Diavolo è uscito anzitempo dalla trasferta di ieri contro il Manchester United, a causa di un fastidio al pube