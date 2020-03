Milan, Calabria: «Sogno di giocare con Messi. Pioli? Mi trovo bene con lui»

Davide Calabria si racconta nel corso di una diretta Instagram: le parole del giovane terzino in forza al Milan

Ospite della diretta Instagram della influencer Giulia Salemi, Davide Calabria ha toccato diversi temi legati alla sua carriera da calciatore al Milan. Ecco le sue parole.

UN GIOCATORE DA PORTARE AL MILAN – «A me piace tantissimo Messi, so che è praticamente impossibile ma si spera sempre di giocare con un campione come lui».

RAPPORTO CON LA CURVA SUD – «Io non conosco esponenti della curva personalmente, ho qualche amico che ci va ma non sono i responsabili. La curva è libera di supportarci sempre e quindi se qualche volta c’è un periodo negatico che perdura è giusto che protesti».

CHI MERITA LO SCUDETTO – «E’ difficile rispondere a questa domanda. La Lazio sta facendo un campionato fantastico, si sta sottovalutando molto la squadra che hanno dato che hanno tanti campioni. La Juventus ha tanti campioni, vince da tanti anni e da appasionato di calcio sarebbe bello vedere un po’ di ricambio ma i bianconeri hanno vinto negli ultimi anni perchè stanno lavorando bene».

PIOLI – «Mi trovo bene, ci ha aiutato a superare un momento negativo da cui arrivavamo. Ci siamo stablizzati e speriamo di finire il campionato alla grande se si dovesse riprendere».