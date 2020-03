Calhanoglu a un bivio: rinnovo con il Milan o addio: ecco la situazione legata al numero 10 della formazione rossonera

A fine stagione il Milan dovrà sedersi al tavolo delle trattative per cercare di trattenere Donnarumma e Ibrahimovic. Ma non solo. Anche il futuro di Hakan Calhanoglu resta incerto.

Il giocatore turco, infatti, ha un contratto con i rossoneri che scadrà nel giugno 2021. Il Diavolo potrebbe cedere il suo numero 10, qualora non dovesse rinnovare, per evitare di perderlo a zero.