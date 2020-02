Milan: Calhanoglu gioca davanti alla difesa contro il Verona

Calhanoglu ha giocato davanti alla difesa in Milan-Hellas Verona. Kessie suo compagno di mediana, mentre Bonaventura ha agito largo

Nonostante le grafiche del Milan parlassero di Bonaventura davanti alla difesa e Calhanoglu defilato, è accaduto l’esatto opposto. Si vede nella slide sopra.

I rossoneri si dispongono con un 442 in cui il turco agisce vicino a Kessié come doppio mediano. I centrocampisti del Verona sono però precisi nell’accorciare ed uscire su di loro. Per Donnarumma è impossibile riuscire quindi a servirli in modo diretto.