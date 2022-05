Milan campione d'Italia se...ecco come i rossoneri possono vincere il tricolore

Il Milan può laurearsi campione d’Italia già stasera e non per forza dovendo vincere contro l’Atalanta. Le combinazioni

Il Milan affronta l’Atalanta in una giornata decisiva per la corsa Scudetto. A due giornate dalla fine, i rossoneri possono iniziare a fare i primi calcoli per poter sollevare il titolo già stasera. Ecco le combinazioni necessarie per vincere lo Scudetto oggi:

Vittoria contro l’Atalanta ed Inter che non va oltre il pareggio contro il Cagliari

Pareggio contro l’Atalanta ed Inter sconfitta contro il Cagliari

Ovviamente a tutto ciò si dovrà pensare al triplice fischio del match di San Siro. Stefano Pioli ed i suoi approcciano il match con concentrazione e voglia di regalare un sogno a tutto il popolo rossonero.