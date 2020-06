Milan, Castillejo: «Rapina? Resta lo spavento. Siamo vicini all’Europa»

Samu Castillejo è pronto per la ripresa del campionato di Serie A: le parole dell’esterno in forza al Milan

Intervenuto ai microfoni di Radio Marca, Samu Castillejo è tornato a parlare della rapina subita a Milano e della ripresa del calcio in Italia. Ecco le dichiarazioni del giocatore del Milan.

RAPINA – «Lo spavento rimane, a nessuno piace avere una pistola puntata alla testa. Ma per fortuna i ladri sono stati trovati. È stato tutto così veloce. E mio padre è pure un membro della Guardia Civil, ma in questi giorni voglio solo parlargli di cose positive. Ciò che abbiamo vissuto ci fa apprezzare altri argomenti».

RIPRESA E OBIETTIVI – «C’è stato un momento in cui anche qui abbiamo pensato che non saremmo riusciti a portare le competizioni a termine. Ci stiamo preparando duramente perché non sarà facile giocare tre volte alla settimana. Siamo vicini al piazzamento europeo in campionato, può succedere tutto. Il modo di lavorare di Milan e Juventus è quello che più somiglia al Real Madrid e al Barcellona».