Milan, Castillejo rassicura tutti: «Coronavirus? Sto bene»

Il centrocampista del Milan Castillejo ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia: «Sto bene, non ho nessun sintomo»

Il centrocampista del Milan Samu Castillejo ha parlato del momento che sta attraversando l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus: «Sto bene, sono a casa. È da lunedì che sono a casa, cioè da quando hanno fermato il campionato. Per ora ci hanno detto che sarà fino a lunedì prossimo, ma credo che la misura proseguirà visto che ci sono già alcuni giocatori infettati».

«Non ho nessun sintomo, anche se ora un piccolo mal di testa può farti pensare che hai preso il virus. Per fortuna non è successo niente né a me né ai miei compagni. Come mi tengo in forma? Faccio quei pochi esercizi che posso fare in casa. Il club mi ha mandato un programma, ma senza uscire puoi fare poco, serve per non buttare via la forma fisica».