Milan, che sfortuna: Pioli costretto a tre cambi per infortunio

Serata nera per Pioli sul fronte infortuni: si fanno male in tre e il tecnico brucia gli slot per problemi fisici

Nel primo tempo Calabria e Saelemaekers hanno lasciato il campo per motivi fisici. Problema al flessore per Calabria e per il belga una distorsione. Come se non bastasse nella ripresa si è fermato anche Kjaer, con Pioli che ha fatto tre cambi tutti insieme visto che aveva già consumato i due slot precedenti inserendo Kalulu e Krunic.

Una notte complicata per il Milan che vede riempirsi l’infermeria.