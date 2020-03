Milan, chi è Ralf Rangnick? – VIDEO

Ralf Rangnick, l’uomo voluto da Gazidis al Milan, sta facendo parlare di sé in queste ultime ore. Ecco alcune curiosità

Ralf Rangnick sta facendo parlare di sé in queste ultime ore. Ecco alcune curiosità: in Germania viene chiamato il Professore, diventò famoso con l’Hoffenheim ma soprattutto per aver vinto 5-2 con lo Schalke 04 in un match contro l’Inter.

Ha guidato il Lipsia dalla seconda serie tedesca alla Bundesliga. Da giovane passava le notti a studiare il Milan di Sacchi, ma soprattutto portava la moglie in vacanza in Trentino per poter studiare il Foggia di Zeman.