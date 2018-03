Milan-Chievo 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Milan-Chievo, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il calendario della Serie A 2017-18 arriva alla giornata numero ventinove. A Milano si gioca una sfida chiave sia per la zona Europa sia per la salvezza: il Milan è reduce da un brutto ko a Londra, il Chievo invece ha perso il derby e langue nei bassifondi. Gennaro Gattuso può ottenere punti importanti per cercare di centrare il miracolo quarto posto, Rolando Maran ha bisogno di un pari o di una vittoria per scacciare l’incubo retrocessione. Dallo Stadio Giuseppe Meazza ecco la diretta live con tabellino e pagelle di Milan-Chievo.

Milan-Chievo 1-0: tabellino

MARCATORI: pt 10′ Calhanoglu (M)

MILAN (4-3-3) – G.Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Storari, Antonelli, Conti, Gomez, Musacchio, Locatelli, Mauri, Montolivo, Dias, Silva, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.

CHIEVO (4-3-1-2) – Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Depaoli; Giaccherini; Stepinski, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Dainelli, Cesar, Gobbi, Birsa, Rigoni, Bastien, Hetemaj, Leris, Pucciarelli, Pellissier. Allenatore: Maran.

NOTE: ammonito Depaoli (C).

Milan-Chievo: diretta live e sintesi

Milan-Chievo: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3) – G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CHIEVO (4-3-1-2) – Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski;Castro, Radovanovic, Depaoli; Giaccherini; Stepinski, Inglese. Allenatore: Rolando Maran.

Milan-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Gennaro Gattuso e Rolando Maran arrivano alla partita in due situazioni completamente differenti. Da una parte, il Milan ha in casa il mistero Kalinic: non si è allenato bene, il mister non lo ha convocato e può partire. Al suo posto in attacco giocherà Cutrone, mentre Bonucci sarà al centro della difesa nonostante la diffida. Il Chievo invece ha due punti interrogativi: gioca Hetemaj o Bastien? Titolare Dainelli o Tomovic? A centrocampo è favorito Hetemaj, mentre in difesa dovrebbe giocare il toscano. Maran scioglierà le riserve solo pochi minuti prima del match.

MILAN (4-3-3) – Donnarumma G.; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Antonelli, Conti, Gomez, Musacchio, Locatelli, Mauri, Montolivo, André Silva, Tiago Dias, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.

CHIEVO VERONA (4-3-2-1) – Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. A disposizione: Confente, Seculin, Cesar, Depaoli, Jaroszynski, Tomovic, Bastien, Gaudino, Rigoni, Leris, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski. Allenatore: Maran.

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa e ha dichiarato: «Siamo concentrati esclusivamente su Milan-Chievo Verona, che è come una finale per noi. Poi avremo il tempo di prenderci una pausa e di recuperare i nostri giocatori. Davide Calabria non è ancora in forma per giocare, lo stesso vale per Ignazio Abate. I giocatori del Chievo Verona giocano insieme da molto tempo. Dobbiamo, quindi, diffidare da ciò e fare di tutto per conquistare la vittoria».

Rolando Maran invece ha affermato: «Per noi col Milan inizia un nuovo campionato. Io per primo devo essere più incisivo, poi lo deve essere pure la squadra, dobbiamo girare da subito questa situazione. È stata una settimana di grande lavoro e grandi riflessioni, perché certe cose in certi momenti bisogna saperle affrontare di petto. Con il Milan sarà un test difficile».

Milan-Chievo: i precedenti del match

I precedenti in Serie A tra il Milan e il Chievo sono pochi e recenti, dato che i veronesi si sono affacciati al massimo campionato solo negli ultimi venti anni. Si sono giocati trentun confronti in totale, ventitré li ha vinti il Milan mentre i successi del Chievo sono solo due, mai a San Siro, dove ha vinto solo affrontando l’Inter. I pareggi invece sono sei, due dei quali al Meazza nel 2003 e nel 2004 (0-0 nel primo caso, 2-2 nel secondo). I gol segnati dal Milan sono in totale cinquantotto, quelli del Chievo sono diciannove. All’andata è finita 1-4 ed è stata una delle migliori gare stagionali del Milan di Montella. L’ultimo confronto a San Siro è del marzo scorso e finì 3-1 per il Diavolo, una gara in cui segnò il primo gol in Serie A un giocatore di movimento che indossava il numero 1, ovvero De Guzman.

Milan-Chievo: l’arbitro del match

Il direttore di gara a San Siro sarà Maurizio Mariani. Nato a Roma nel 1982, lavora come consulente informatico e fa parte della sezione Can di Aprilia. È attivo in Serie A dal 2015 e proprio con il Chievo ha esordito in Serie A (gara contro l’Atalanta del gennaio 2013). In questa stagione ha fatto il primo arbitro in tredici match, tra cui tre del Milan e uno del Chievo. Ha diretto i rossoneri nelle vittorie esterne con Spal e Crotone nel pari di Benevento, ha incrociato il Chievo solo nel pari con l’Atalanta di settembre. Sarà coadiuvato da Passeri e da Fiorito, che saranno i due guardalinee. A Pezzuto toccherà il ruolo di IV uomo, mentre al Var si troveranno Pairetto e l’assistente Alassio.

Milan-Chievo Streaming: dove vederla in tv

