Stefano Pioli fa i conti con una difesa ridotta ai minimi termini: ecco le opzioni a sua disposizione.

Il Milan lavora in previsione per il derby del 17 ottobre e se l’attacco non è più un problema con il rientro di Zlatan Ibrahimovic, la difesa continua ad essere un enigma.

L’assenza di Matteo Gabbia, sottolinea Gazzetta dello Sport, riduce ulteriormente le opzioni a disposizione del tecnico Stefano Pioli, costretto a schierare immediatamente Alessio Romagnoli appena rientrato in gruppo dopo la lesione al polpaccio rimediata il 21 luglio.

In caso di ulteriore emergenze, Pioli potrebbe decidere di spostare Davide Calabria al centro della difesa oppure arretrare Franck Kessié.