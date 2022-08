Milan, controsorpasso di Tanganga su Diallo

Per la difesa del Milan, Tanganga ritorna il favorito, mentre Diallo sarebbe stato accantonato definitivamente

Il Milan è alla ricerca di un difensore e avrebbe riavviato i contatti con Japhet Tanganga del Tottenham.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, il problema principale per il suo arrivo in rossonero sarebbe la formula per acquisire il difensore. Il Milan offre un prestito con diritto, mentre gli Spurs vorrebbero un obbligo. Accantonata invece, pare definitivamente, la pista Diallo.