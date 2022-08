Milan, cosa serve per arrivare a Onyedika

Milan: Maldini e Massara al lavoro per colmare la distanza con il Midtjylland, la chiave potrebbe essere la cessione di Bakayoko

Il Milan tratta ad oltranza con il Midtjylland per Onyedika. Il gap economico però c’è e per ora rimane: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i danesi chiedono attorno agli 8 o 9 milioni, mentre i rossoneri per ora non vanno oltre ai 5 o 6.

L’assist per permettere a Maldini e Massara di chiudere la trattativa lo potrebbe offrire Bakayoko: il centrocampista è fuori dai piani di Pioli e la sua cessione potrebbe favorire i rossoneri per accelerare i tempi su Onyedika.