Milan, crescita esponenziale per Hernandez, Rebic e Bennacer. Il francese ha portato parecchi gol, la loro valutazione è aumentata

Tre profili differenti per questo Milan, ma che hanno contribuito a migliorare una rosa in cerca di riscatto, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Theo Hernandez è stato il grande colpo estivo, mentre l’algerino Bennacer è cresciuto molto. Ante Rebic, invece, potrà essere riscattato nella prossima sessione di mercato. Ora i tre acquisti valgono 60 milioni in più.