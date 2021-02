Allo stadio San Siro, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Si conclude con un successo netto e rotondo la ventunesima giornata di serie A per il Milan che grazie alle doppiette di Ibrahimovic e Ante Rebic riacciuffa la vetta solitaria della classifica sorpassando l’Inter.

Sintesi Milan Crotone 4-0 MOVIOLA

1′ Tiro di Meité – Conclusione al volo da fuori area, palla alta.

4′ Tiro di Ounas – Azione personale dell’ex Napoli che si porta al limite dell’area ma il suo destro termina alto.

5′ Gol annullato al Milan – Il direttore di gara ha decretato la posizione di fuorigioco del centravanti svedese al momento del colpo di tacco in favore di Calabria che in spaccata aveva realizzato l’uno a zero.

7′ Tiro di Ibrahimovic – Conclusione da fuori area dell’attaccante svedese, la palla si perde sul fondo.

8′ Tiro di Ounas – L’attaccante ex Napoli è il più pericoloso del Crotone, il suo destro a giro è deviato in corner da Donnarumma

10′ Tiro di Di Carmine – Colpo di testa velenoso dell’attaccante dei calabresi, la palla si perde di poco sul fondo.

11′ Tiro di Leao – Galoppata incredibile di Theo Hernandez che taglia a metà il Crotone, palla per Rafael Leao che conclude di prima intenzione! Palla devia in corner da un difensore.

16′ Tiro di Calabria – Cross di Saelemaekers per Rebic che sponda sul secondo palo per l’accorrente Calabria che di testa impegna Cordaz in corner.

19′ Tiro di Ibrahimovic – La punizione dello svedese si infrange contro la barriera.

25′ Tiro di Leao – Ottima apertura di Meité per Rebic che s’invola sulla sinistra, cross in mezzo per Saelemaekers ma Leao lo ostacola concludendo fuori.

31′ Gol del Milan – 500 volte Ibrahimovic, l’attaccante svedese scambia con Leao e realizza l’uno a zero di destro.

38′ Occasione per il Milan – Tomori serve in profondità Ibrahimovic, il centravanti svedese controlla e si presenta davanti a Cordaz ma l’arbitro segnala li fuorigioco.

42′ Tiro di Di Carmine – Colpo di testa dell’attaccante dei calabresi, Donnarumma blocca centralmente.

50′ Tiro di Meité – Destro da fuori area dell’ex Torino, conclusione potente ma centrale. Blocca Cordaz.

60′ Occasione per il Milan – Leao prova a lanciare in profondità Ibrahimovic ma il suo passaggio è troppo lungo.

61′ Tiro di Leao – Rebic scarica per Leao che di prima intenzione trova però la risposta di Cordaz che si distende e devia in corner.

62′ Tiro di Theo Hernandez – Rebic lascia palla all’accorrente Theo Hernandez che di destro però conclude fuori.

64′ Gol del Milan – Theo Hernandez sfugge alla marcatura e si libera da solo sulla corsia di sinistra, palla in mezzo per Ibra che sulla linea di porta fa 2-0.

69′ Gol del Milan – Rebic sugli sviluppi di un corner realizza la rete del tre a zero.

70′ Gol del Milan – Rebic riceve palla in area di rigore da Calhanoglu e di destro fredda Cordaz.

73′ Tiro di Ibrahimovic – Colpo di testa dello svedese bloccato da Cordaz.

85′ Occasione per il Milan – Calcio d’angolo di Calhanoglu, Mandzukic svetta di testa. Respinge Cordaz.

Migliore in campo: Ibrahimovic al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Crotone 4-0: risultato e tabellino

RETE: 31′, 64′ Ibrahimovic, 69′, 70′ Rebic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meïte, Kessié (86′ Krunic); Saelemaekers (45′ Castillejo), R. Leão (61′ Calhanoglu), Rebić (76′ Hauge); Ibrahimović (76′ Mandzukic). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Gabbia, Krunić, D. Maldini. All.: Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemić, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali (72′ Eduardo), Vulić (78′ Petriccione), Reca; Ounas, Di Carmine (78′ Simy). A disposizione: Festa, Crespi, Rojas, D’Aprile, Djidji, Pereira, Marrone, Rivière. All.: Stroppa.

AMMONITI: Saelemaekers, Rispoli, Calabria

ARBITRO: Pairetto