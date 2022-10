Charles De Ketelaere al lavoro per tornare a disposizione del Milan: assente contro il Verona, potrebbe tornare per la sfida con il Monza

Dopo aver saltato la sfida con il Chelsea per problema muscolare, Charles De Ketelaere dovrebbe essere out anche per la sfida all’Hellas Verona, la prima dopo il cambio di allenatore degli scaligeri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il belga dovrebbe tornare a disposizione invece per la sfida contro il Monza di Galliani e Berlusconi.