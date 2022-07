Milan, De Ketelaere vuole solo i rossoneri: l’agente in città per chiudere. La situazione

Calciomercato Milan: l’obiettivo De Ketelaere vuole vestire solo la maglia rossonera. Il suo agente è in città per chiudere la trattativa

L’agente di Charles Ketelaere è a Milano per trarre con il Milan: il trequartista belga vuole vestire solo la maglia rossonera e non avrebbe intenzione di cedere alle avances del Leeds. La prima offerta del Diavolo da 20 milioni più bonus (il Leeds ne ha offerti 30) dovrà essere rivista al rialzo (30-35 coi bonus) per convincere il Bruges a cedere il giocatore.

Nella speranza che il Leeds non rilanci a sua volta o che il Southampton o le big di Premier si inseriscano in un’asta. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono buone possibilità che la trattativa vada in porto nei prossimi 10 giorni.

