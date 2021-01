Milan, Diaz vuole restare: a breve contatti col Real Madrid

Calciomercato Milan: Brahim Diaz vuole restare in rossonero. A breve la dirigenza potrebbe mettersi in contatto col Real Madrid

Brahim Diaz sarebbe molto interessato a restare al Milan ancora per un’altra stagione. Il numero 21 rossonero si trova molto bene a Milanello e ne avrebbe già parlato con il proprio agente.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU MILAN NEWS 24

Il club di Via Aldo Rossi, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle prossime settimane, si metterà certamente in contatto con i Blancos per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.