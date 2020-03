Il Milan deve decidere il futuro della propria difesa: quattro contratti in scadenza tra il 2021 e il 2022

Questioni delicate in casa Milan. Sono quattro i rinnovi da stipulare per non far crollare la sesta difesa della Serie A per numero di gol subiti, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il contratto di Mateo Musacchio scade nel 2021, mentre quello di Davide Calabria, Andrea Conti e Alessio Romagnoli nel 2022. Insomma, il tempo stringe.