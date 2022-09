Milan Dinamo Zagabria, Leao si infiamma: «Parte distratto, poi cambia la partita»

Buonissima prestazione di Leao in Champions League in Milan-Dinamo Zagabria

Rafa Leao si è acceso in Milan-Dinamo Zagabria ed è stato assoluto protagonista della prima vittoria stagionale in Champions League dei rossoneri. Per La Gazzetta dello Sport è il portoghese il migliore in campo con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Non ci sarà con il Napoli e potrebbe dare tutto senza risparmiarsi. Però forse è troppo distratto sotto porta in avvio. Ma poi col rigore procurato e assist del 2-1 cambia la partita».