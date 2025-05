Milan, proseguono i casting per i ds: Lee Congerton in pole position, ecco perchè piace ai rossoneri

Milan, per il nuovo direttore sportivo il nome forte è quello di Lee Congerton: esperienze internazionali, ma anche in Serie A all’Atalanta

Il Milan si prepara a un’estate di rinnovamento, ma prima di tuffarsi nel mercato, servirà definire le due figure chiave per il futuro: direttore sportivo e allenatore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero è ancora impegnato in un lungo casting per il nuovo ds. In pole position c’è Lee Congerton, ex Atalanta oggi all’Al-Ahli, profilo di respiro internazionale con esperienze anche in Premier League. Tuttavia, la candidatura di Igli Tare resta in piedi: l’ex dirigente della Lazio ha incontrato Furlani due volte e i contatti sono tuttora attivi. Non si escludono nemmeno tentativi per dirigenti già sotto contratto con altri club, come D’Amico, Manna e Sartori, anche se liberarsi dai rispettivi impegni non sarà facile. La scelta del direttore sportivo sarà il primo passo: solo dopo verrà affrontata in modo definitivo la questione allenatore.

Tra i nomi seguiti per la panchina spicca Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria della Coppa Italia con il Bologna e al centro di un possibile rinnovo. I rossoneri osservano con attenzione l’evoluzione della situazione. Resta inoltre in orbita anche Massimiliano Allegri, libero dopo l’addio alla Juventus. Intanto, indipendentemente dalle scelte dirigenziali, il club sta pianificando la prossima estate: dopo la tournée in Asia e Australia, è prevista un’amichevole il 9 agosto a Dublino contro il Leeds United.