Milan, discorso di Gazidis alla squadra: ecco le direttive del dirigente

Ivan Gazidis ha riunito la squadra e ha parlato della situazione del Milan: ecco le parole del dirigente rossonero

Ivan Gazidis ci tiene a mettere le cose in chiaro. Come riportato da Sky Sport, il dirigente ha riunito la squadra tenendo un discorso di circa 10 minuti: Gazidis ha fatto luce sulle novità in casa Milan.

Confermata la conclusione del rapporto con Boban, mentre ci sarà presto un incontro con Maldini e Massara. Sul fronte allenatore, confermata la fiducia a Pioli, nessun contatto con Rangnick.