Milan, Donnarumma ai saluti: tutti i nomi dei sostituti

Il Milan cerca il sostituto di Donnarumma tra i pali: quattro nomi sul taccuino. Attenzione alle soluzioni interne

Il Milan saluterà Gianluigi Donnarumma al termine della stagione, dopo il mancato accordo con l’agente Mino Raiola per il rinnovo del contratto. Come riportato da Tuttosport, è cominciato il casting per il sostituto.

Il club rossonero segue con attenzione Alex Meret del Napoli, Luis Maximiano dello Sporting Lisbona, Juan Musso dell’Udinese e Salvatore Sirigu del Torino. Da valutare le soluzioni interne rappresentate da Pepe Reina, ora all’Aston Villa, e Alessandro Plizzari.