Il Milan potrebbe non avere a disposizione Donnarumma per la partita di domenica contro il Genoa: Begovic scalpita

Brutta tegola per il Milan. Come riportato da Sky Sport, Gianluigi Donnarumma potrebbe non scendere in campo contro il Genoa, nella partita valida per il recupero della 26a giornata di Serie A.

Il portiere rossonero si sta ancora allenando a parte e potrebbe restare in panchina nel match con i rossoblù. Si prepara dal primo minuti Asmir Begovic.