Milan, Donnarumma negativo al tampone: le ultime

Donnarumma negativo al tampone: il portiere rossonero sarà dunque regolarmente a disposizione di mister Stefano Pioli

Allarme rientrato per Donnarumma: il portiere rossonero è infatti risultato negativo al tampone. Nelle scorse ore era cresciuta l’apprensione per il numero 99 del Diavolo, vista la positività di Bonucci e il piccolo focolaio scoppiato in Nazionale.

Gigio dunque è regolarmente a disposizione di Pioli, così come il resto della squadra (anche Calhanoglu negativo). Nei prossimi giorni verrà comunque monitorata la situazione