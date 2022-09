Douglas Luiz, non solo la Juventus: un’altra big italiana sulle tracce del centrocampista

Il mercato non dorme mai, anzi le squadre osservano partite per capire se ci possono essere situazioni favorevoli per gennaio

Secondo quanto riportato dal Sun, il Milan avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Douglas Luiz. Il giocatore era stato cercato anche dalla Juventus in estate prima dell’arrivo di Paredes.