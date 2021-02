Milan: ecco la mossa a sopresa di Pioli contro la Stella Rossa

Il Milan sfida la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League. Pioli opta per Krunic sulla trequarti

Questa sera il Milan affronta la Stella Rossa nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Stefano Pioli avrebbe optato per una sorpresa sulla trequarti: Rade Krunic.

Il bosniaco, tifosissimo del club di Belgrado da bambino, avrebbe una grande opportunità per dimostrare le proprie qualità e convincere Pioli a puntare su di lui anche nelle prossime sfide di campionato, con uno sguardo anche alla prossima stagione, sin qui ancora un rebus.