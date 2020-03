Milan, El Shaarawy: «Sono rossonero nel cuore»

L’attaccante dello Shanghai Shenhua El Shaarawy ha parlato della sua avventura in Serie A con la maglia del Milan

Stephan El Shaarawy, ora attaccante dello Shanghai Shenhua in Cina, ha ripercorso la propria carriera calcistica ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’avventura vissuta con la maglia del Milan.

«Quando ero al Milan, invece, ero arrivato in un momento in cui c’era il bisogno di cambiare. Ma sono milanista nel cuore, però ci sono state delle circostanze e delle situazioni per le quali era giusto andare via».