Milan, emergenza difesa: Pioli si affida al giovane Simic

Nel Milan prosegue l’emergenza in difesa: contro il Monza Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, potrebbe lanciare il classe 2005 Simic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli deve fronteggiare la consueta emergenza in difesa nella sfida di domenica tra Milan e Monza, peraltro acuita dall’assenza di Calabria per l’espulsione rimediata contro l’Atalanta.

Ad oggi il favorito per completare il quartetto difensivo con Florenzi, Tomori e Theo Hernandez sembra essere Simic, in vantaggio su Bartesaghi.

