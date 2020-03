Milan, l’ex Lapadula: «La maglia rossonera è un grosso peso»

Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce con un passato al Milan, ha ricordato i suoi trascorsi in rossonero

Intervenuto nel corso della diretta Instagram del giornalista sportivo Nicolò Schira, Gianluca Lapadula ha parlato della “maledizione della 9” della maglia del Milan e dell’importanza di vestire la casacca rossonera.

«Non sono scaramantico e non credo alle maledizioni. Indossare quella maglia è un grosso peso per tutti. Non credo alle dicerie e personalmente, al netto di qualche infortunio, ho avuto una buona media gol in rapporto ai minuti giocati».