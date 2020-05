Milan, l’ex Zaccardo: «Futuro? Vorrei aprire agenzia come Totti»

Cristian Zaccardo ha due possibili soluzioni per il suo futuro: ecco le parole dell’ex difensore del Milan

Nel corso del collegamento con gli studi di Sky Sport, Cristian Zaccardo ha esposto i due possibili percorsi da intraprendere in futuro nel mondo del calcio.

«Ho un piano A, cioè quello di affiancare un direttore sportivo, che magari conosco, a supporto perché non ho le skills da manager ora: un’esperienza per imparare. Se quest’estate non dovesse succedere, ho il Piano B: mi piace il calciomercato, sto facendo scout, ho guardato tanti giocatori. Come ha aperto l’agenzia Francesco Totti, mi piacerebbe aprire un’agenzia come lui. Vediamo quale delle due si concretizzerà».