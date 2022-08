Milan, ferragosto da turista per De Ketelaere: nessuno lo riconosce

De Ketelaere si è goduto il giorno di ferragosto da turista a Milano: il neo acquisto del Milan ha girato senza che nessuno lo riconoscesse

Come informa Gazzetta.it Charles De Ketelaere ha passato la mattinata di Ferragosto in compagna della madre e della compagna a passeggio per le strade del centro di Milano.

Mappa in mano per evitare di perdersi, il 21enne trequartista belga e la famiglia hanno percorso corso Vittorio Emanuele fino a piazza San Babila, guardando le vetrine. Charles s’è concesso una breve occhiata all’esterno dell’Adidas store, mentre non s’è fermato nel negozio ufficiale dei prodotti Milan. Alla fine la sosta in un ristorante di Via Montenapoleone: curiosamente, nessuno dei passanti ha riconosciuto il nuovo talento rossonero.